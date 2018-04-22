Ошибся страной: в МИД России ответили на ультиматум Ханстмана

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия не намерена в одностороннем порядке давать США какие-либо гарантии невмешательства в выборы, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

"Если он (посол США Джон Хантсман — ред.) всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия", — сказал Крутских в интервью газете "Коммерсант", комментируя недавние заявления Хантсмана о том, что Вашингтон готов вернуться к вопросу о консультациях по кибербезопасности, если Москва не будет вмешиваться в выборы в конгресс США.

Крутских подчеркнул, что Россия уже неоднократно говорила, что не намерена вмешиваться во внутренние политические процессы, влиять на выборы в США.

"По данным американских же СМИ, сами США как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран. И в наши политические процессы они тоже вмешивались. Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем", — отметил он.