Оппозиционеры в Армении намерены продолжить акции протеста

ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. Участники акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна продолжат шествия и демонстрации, несмотря на задержание лидеров движения, заявил в воскресенье на митинге в Ереване представитель партии "Гражданский договор" Рубен Рубенян.

"Как и в прежние дни, наши децентрализованные акции начнутся в 08.15 (07.15 мск). Он будут носить исключительно мирный характер", — сказал Рубенян, добавив, что действия оппозиции будут по традиции подытожены на вечернем митинге.

Депутат парламента Лена Назарян, обратившись к собравшимся от имени лидера протестов Никола Пашиняна, подчеркнула, что необходимо избегать любых столкновений с полицией и не оставаться на улицах ночью.

Впервые за десять дней традиционный вечерний митинг проходит без руководителей протестующих. Еще в субботу были задержаны Армен Григорян и Давид Санасарян, а в воскресенье — депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

Пока протестами руководит член правления возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Ален Симонян. Однако до сих пор непонятно, кто будет оратором митинге.

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.

В воскресенье очередное шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Премьер-министр назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — позднее были задержаны.

Специальная следственная служба Армении ранее уточнила, что задержала 24 человека в рамках уголовного дела о массовых беспорядках, среди них трое депутатов — лидеров протеста.