Правозащитники сообщили о 24 погибших в ходе протестов в Никарагуа

МЕХИКО, 22 апр – РИА Новости. Правозащитники Никарагуа сообщили в воскресенье, что число погибших в ходе протестов в стране достигло 24 человек. По данным местных СМИ, ранены около 70 человек.

Ранее сообщалось о десяти погибших и 88 пострадавших в ходе протестов против реформы социального обеспечения в Никарагуа. Протесты начались 18 апреля и затронули несколько городов. Протестующие не согласны с реформой, которая увеличивает сумму отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.

По данным Никарагуанской инициативы защитников прав человека и Центра по защите прав человека, десять человек погибли в столице Манагуа, четверо в Сьюдад-Сандино, трое в Масае, по двое в Леоне, Эстели и Типитапе, еще один в Себако.

Колумбийское радио W уточняет, что сейчас число раненых оценивается в 67 человек, еще 43 считаются пропавшими без вести и 20 были задержаны.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега возложил вину за события на "небольшие группы оппозиции".