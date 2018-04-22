Число погибших при стрельбе у кафе под Нэшвиллом выросло до четырех

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы у кафе сети Waffle House недалеко от американского города Нэшвилл (штат Теннесси) выросло до четырех человек, заявила городская полиция.

Ранее сообщалось о трех погибших и четырех пострадавших.

"(Данные по) Waffle House: шесть человек ранены, четыре – смертельно (три человека погибли на месте, один в больнице). Еще двое проходят лечение в (больнице) Вандербильт", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Правоохранительные органы установили личность злоумышленника. По данным полиции, стрельбу устроил 29-летний Трэвис Рейнкинг, причем он был без одежды, хотя на улице около +18. Мужчина скрылся с места и объявлен в розыск.