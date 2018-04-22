Макрон назвал Путина умным политиком, с которым нельзя проявлять слабость

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин умен, но не наивен, с ним нельзя проявлять слабость, заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон.

"Он сильный и умный. Но не наивный. Он одержим вмешательством в наши демократии. Поэтому я уверен, что нам нельзя проявлять слабость с Владимиром Путиным. Когда ты слаб, он пользуется этим", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Макрон также отозвался о Путине как о сильном президенте и сказал, что "люди гордятся его политикой", однако высказал мнение, что российский лидер "очень жестко относится к меньшинствам и оппонентам".