МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Главный редактор журнала "Национальная оборона", член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко прокомментировал сообщения о том, что США рассматривают возможность оставить авианосец "Гарри Трумэн" в Средиземном море для противостояния России и Китаю. Об этом сообщает RT.

Эксперт назвал подобное решение усилением давления на Россию и Сирию.

"Мы рассматриваем данное событие как крайне опасную тенденцию, поскольку наличие достаточно мощного авианосца в Средиземноморье позволяет США в случае какой-то новой провокации против Башара Асада задействовать уже более сильный ударный компонент", — отметил он.

По мнению Коротченко, такие решения американской стороны показывают, что в Вашингтоне не намерены отказываться от силовых методов в отношении Дамаска.

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