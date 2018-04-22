МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Член Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко, защищающий право русскоязычного населения Латвии обучаться на родном языке, за несколько дней до своего ареста предупреждал о готовящейся американцами провокации. Ее предполагаемый сценарий, который ему изложил неназванный знакомый, он опубликовал на своей странице в Facebook.
Гапоненко считает, что подобная "акция" может послужить поводом для демонстративных арестов американским спецназом и Полицией безопасности Латвии русских активистов с помещением их во временный концлагерь на территории стадиона, а также новой волны "этнических чисток".
Спустя четыре дня после публикации поста с предупреждением о провокации, 20 апреля, Полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". В субботу суд его арестовал.
Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. В стране единственный государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.