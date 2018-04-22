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В мире

Защитник русских школ в Латвии заявил, что США готовят в Риге провокацию

17:0222.04.2018
(обновлено: 17:34 22.04.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВантовый мост через Даугаву в Риге. Архивное фотоВантовый мост через Даугаву в Риге. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Член Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко, защищающий право русскоязычного населения Латвии обучаться на родном языке, за несколько дней до своего ареста предупреждал о готовящейся американцами провокации. Ее предполагаемый сценарий, который ему изложил неназванный знакомый, он опубликовал на своей странице в Facebook.


Рига, Латвия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В частности, отмечается, что войска НАТО с участием спецназа США могут провести в Латвии спецоперацию в рамках масштабных учений, запланированных на 12-15 мая. Прикинувшись русскими активистами, группа американцев "разыграет сценарий русского бунта" с сожжением автомобильных покрышек и распылением хлорпикрина у здания сейма. После этого, показав кадры задыхающихся депутатов по западным телеканалам, организаторы провокации заявят, что это "реализация гибридных угроз со стороны России", добавил правозащитник.

Гапоненко считает, что подобная "акция" может послужить поводом для демонстративных арестов американским спецназом и Полицией безопасности Латвии русских активистов с помещением их во временный концлагерь на территории стадиона, а также новой волны "этнических чисток".

Латвия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Задержанный в Латвии защитник русских школ Гапоненко объявил голодовку
Несколько лидеров русского движения заявили, что считают подобный сценарий правдоподобным. "Информация от знакомого рижского таксиста, передаю дословно: четвертый день возим американских солдат с аэропорта по гостиницам", — написал на своей странице в Facebook Владимир Линдерман, уточнив, что новые американцы сильно отличаются от тех, кто приезжал раньше, — "молчаливые, спортивные".

Спустя четыре дня после публикации поста с предупреждением о провокации, 20 апреля, Полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". В субботу суд его арестовал.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. В стране единственный государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Александр Иванов
Я бы очень внимательно отнесся к этим слухам. И публично заявил протест. Загодя, что бы никто из противников не мог отмазаться.
17:06
22.04.2018
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Kapralnk
Учитывая тенденции последнего времени, особенно то, что происходит в Армении, к этому все и идёт. Раскачивают весь мир, лишь бы не лопнуть первыми...
17:40
22.04.2018
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