МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Член Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко, защищающий право русскоязычного населения Латвии обучаться на родном языке, за несколько дней до своего ареста предупреждал о готовящейся американцами провокации. Ее предполагаемый сценарий, который ему изложил неназванный знакомый, он опубликовал на своей странице в Facebook.





В частности, отмечается, что войска НАТО с участием спецназа США могут провести в Латвии спецоперацию в рамках масштабных учений, запланированных на 12-15 мая. Прикинувшись русскими активистами, группа американцев "разыграет сценарий русского бунта" с сожжением автомобильных покрышек и распылением хлорпикрина у здания сейма. После этого, показав кадры задыхающихся депутатов по западным телеканалам, организаторы провокации заявят, что это "реализация гибридных угроз со стороны России", добавил правозащитник.

Гапоненко считает, что подобная "акция" может послужить поводом для демонстративных арестов американским спецназом и Полицией безопасности Латвии русских активистов с помещением их во временный концлагерь на территории стадиона, а также новой волны "этнических чисток".

Несколько лидеров русского движения заявили, что считают подобный сценарий правдоподобным. "Информация от знакомого рижского таксиста, передаю дословно: четвертый день возим американских солдат с аэропорта по гостиницам", — написал на своей странице в Facebook Владимир Линдерман, уточнив, что новые американцы сильно отличаются от тех, кто приезжал раньше, — "молчаливые, спортивные".

Спустя четыре дня после публикации поста с предупреждением о провокации, 20 апреля, Полиция безопасности Латвии задержала Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". В субботу суд его арестовал.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. В стране единственный государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.