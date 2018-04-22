Трамп раскритиковал заявления СМИ об уступках в переговорах с КНДР

ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. США ни в чем не пошли на уступки КНДР в переговорах о ее отказе от ядерной программы, заявил в субботу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Заспанный Чак Тодд из фейковых новостей NBC только что заявил, что мы столько всего сдали во время наших переговоров с Северной Кореей, а они не уступили ни в чем. Эй, мы не уступили ни в чем, и они согласились на денуклеаризацию (так здорово для всего мира), закрытие полигона и отказ от испытаний", — написал Трамп в своем Twitter

В следующем сообщении Трамп добавил, что до решения по ядерной проблеме КНДР еще далеко.

"Может, все получится. Может, нет. Только время покажет. Но то, что я делаю, должно было быть сделано давно", — написал он.

В субботу КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Согласно постановлениям состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.

Новый курс КНДР был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с Трампом. Ранее Белый дом сообщал, что саммит двух лидеров состоится в мае или в начале июня.