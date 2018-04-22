В соцсетях высмеяли заявление Порошенко о "ценности украинского паспорта"

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли заявление Петра Порошенко, заявившего, что ценность украинского паспорта выросла после введения безвизового режима с Евросоюзом.

Многие украинцы сочли странным радоваться позициям в рейтинге, в то время как уровень жизни в стране оставляет желать лучшего.

"Поднимайте уровень жизни, а не рейтинг паспорта", — написал @VitaliiA5.

Именно поэтому ~10 млн. населения уехало. Четверть. Престиж дело такое. — Евгений Высоцкий (@eugenvysotskiy) 22 апреля 2018 г.

"А до вымирания населения Украины никому никакого дела", — возмутился @toralex46.

А до вимирання населення України нікому ніякого діла нема! — Александр Торубара (@toralex46) 22 апреля 2018 г.

Некоторые отметили, что украинский президент не имеет к введению визового режима с Европой никакого отношения.

"Я не понимаю, какая заслуга Порошенко в введении безвиза?— написал @volduma. — Он делал все, чтобы извратить реформы. Людей, которые действительно что-то делали, выгоняли из Украины. Если бы не Порошенко, то ВВП Украины ежегодно рос на десять процентов минимум".

Я не розумію яка заслуга Порошенко до безвізу? Він все робив щоб спотворити всі реформи. Людей які дійсно щось робили виганяв з України. Якби не Порошенко ВВП Украіни вже б мав зростання мінімум 10% кожного року. Все до чого був причетний Порошенко носить фейк. — Данило Апостол (@volduma) 22 апреля 2018 г.

"Петр, вот ведь парадокс ценность вроде выросла, а желание его получать убавилась", — иронизирует @igormas.



"Наверное, именно поэтому Ваши министры организовывают роды своих детей в США. Что бы те не получили этот ценнейший паспорт", — съязвил @slovanastini.

Наверное, именно поэтому Ваши министры организовывают роды своих детей в США. Что бы те не получили этот ценнейший паспорт — Слова на Стіні (@slovanastini) 22 апреля 2018 г.

С июня 2017 года украинские граждане могут передвигаться между странами Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.