В Ереване задержали 228 демонстрантов

Полицейские на площади Республики в Ереване, где происходят акции протеста участников акций оппозиции. 22 апреля 2018

Полицейские на площади Республики в Ереване, где происходят акции протеста участников акций оппозиции. 22 апреля 2018

ЕРЕВАН, 22 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 228 демонстрантов, протестующих против избрания премьером Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.

"На данный момент в полицейские отделения доставлены 228 граждан", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером экс-президента Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Беспорядки продолжились после того, как стало известно, что переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и премьером страны Сержем Саргсяном ни к чему не привели.

Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — позднее были задержаны.