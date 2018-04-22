В Ереване задержали 228 демонстрантов

ЕРЕВАН, 22 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 228 демонстрантов, протестующих против избрания премьером Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером экс-президента Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Беспорядки продолжились после того, как стало известно, что переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и премьером страны Сержем Саргсяном ни к чему не привели.
Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — позднее были задержаны.