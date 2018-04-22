ДНР готовится возбудить уголовное дело против офицеров НАТО в Донбассе

Заместитель командующего корпусом МО ДНР Эдуард Басурин у колонны с граффити, символизирующем погибших детей за время конфликта на Донбассе. 2016 год

Заместитель командующего корпусом МО ДНР Эдуард Басурин у колонны с граффити, символизирующем погибших детей за время конфликта на Донбассе. 2016 год

ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. В ДНР идет сбор доказательств для возбуждения уголовного дела против военнослужащих НАТО, заявил замкомандующего оперативным командование республики Эдуард Басурин.

"В настоящее время мы ведем сбор обвинительных фактических материалов для рассмотрения следственными органами республики вопросов возбуждения уголовного дела по соучастию натовцев в военных преступлениях и направлении их в международные судебные инстанции вплоть до международного суда в Гааге", — сказал он.

Ранее в самопровозглашенных республиках неоднократно заявляли о присутствии в Донбассе офицеров альянса. Так, на прошлой неделе в МГБ ЛНР рассказали, что получили "поименный список с паспортными данными иностранной боевой группы НАТО". В ее состав входили граждане Норвегии, Канады, Латвии и Дании, они участвовали в подготовке диверсионных групп ВСУ.

В министерстве не исключили привлечения военнослужащих к ответственности как причастных к гибели мирных жителей.

По информации разведки ЛНР, иностранные военные специалисты также расквартированы в поселке Теплое рядом с линией соприкосновения.

В феврале власти ДНР сообщили, что в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Волноваха работает группа иностранных инструкторов, ее возглавляет представитель вооруженных сил Великобритании.