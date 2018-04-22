Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 48 человек

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва около центра для регистрации избирателей в столице Афганистана выросло до 48, 112 человек получили ранения, сообщает в воскресенье телеканал TOLOnews со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 31 погибшем и более 50 пострадавших.
Взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана в воскресенье утром. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.