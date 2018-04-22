МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В документах новой грузинской инициативы "Шаг к лучшему будущему" фактически признается, что жители Абхазии и Южной Осетии не считают себя гражданами Грузии и не желают становиться таковыми, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Тбилиси сейчас анонсировал очередную "мирную инициативу" под названием "Шаг к лучшему будущему"… В тексте документа особо оговорено: участие в рекламируемых льготных грузинских программах не будет означать для абхазов и южных осетин подтверждения или получения гражданства Грузии. Тем самым наконец-то официальный Тбилиси признал очевидное: жители Абхазии и Южной Осетии не считают себя гражданами Грузии и не желают становиться таковыми даже за щедрые обещания всяческих благ", — заявила Захарова в интервью телеканалу "Дождь"

По ее мнению, "признание этого принципиально важного момента позволяет надеяться, что в Тбилиси со временем сумеют полностью осознать и принять политическую реальность".

"Соседями Грузии являются два независимых государства — Республика Абхазия и Республика Южная Осетия. Чем скорее это поймут в Тбилиси, тем будет лучше для Грузии и для всех стран региона", — отметила Захарова.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на правительственном заседании в начале апреля заявил о новой мирной инициативе руководства страны под названием "Шаг к лучшему будущему", которая направлена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии. По его словам, подготовлен соответствующий пакет законодательных изменений, в нем отмечены основные направления — это расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий, создание дополнительных возможностей для получения качественного образования и создание механизма, при котором для абхазов и осетин будет упрощен доступ к достижениям Грузии в результате ее развития, среди них право на использование безвизового режима и свободной торговли с Евросоюзом.