ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Сбитый под Луганском украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нес в себе помимо боевого заряда агитационные листовки, призывающие жителей самопровозглашенных республик вернуться под контроль Киева, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
"Наши специалисты закончили работу со сбитым вчера беспилотным летательным аппаратом ВСУ. Выводы, сделанные по итогам исследования, говорят о том, что он нес на себе боевой заряд, который предназначался для нанесения удара по одному из объектов гражданской инфраструктуры города Луганска. Также данный аппарат содержал листовки устрашающего содержания", — рассказал Марочко.
По данным оборонного ведомства, в листовках содержится призыв к жителям самопровозглашенных республик Донбасса вернуться под контроль официального Киева.
По словам представителя оборонного ведомства республики, подразделения Народной милиции ЛНР непрерывно несут боевое дежурство, а также проводят мероприятия по боевой подготовке для поддержания высокой боеготовности.
"Также продолжается подготовка к параду Победы, который, несмотря ни на что, состоится 9 мая", — сказал Марочко.