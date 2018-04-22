Савченко не получила результаты допроса на полиграфе, заявила ее сестра

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, еще не получила результаты прохождения полиграфа, сообщила на митинге в воскресенье ее сестра Вера.

Во вторник адвокат Савченко Олег Соловей заявил, что парламентарий прошла допрос на полиграфе.

"Ни ей (Надежде Савченко), ни мне, ни адвокатам не предоставили результат. Кроме того, как нам сообщили, процедура еще будет продолжаться", — цитирует сестру депутата агентство УНН. Вера Савченко утверждает, что следствие по делу депутата продлили на полгода.

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.