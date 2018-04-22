Порошенко перепутал цифры, расхваливая "ценность" украинского паспорта

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, говоря о "ценности паспорта" республики, запутался в цифрах.

Ранее политик написал в Twitter, что Украина благодаря безвизовому режиму со странами ЕС поднялась сразу на 20 позиций в Индексе гражданств мира, составляемом компанией Henley & Partners.

Цінність українського паспорта зросла на 20 позицій в індексі громадянств світу кампанії Henley & Partners



Експерти міжнародного рейтингу відзначили стрибок цінності українського громадянства за останній рік завдяки відкриттю кордонів ЄС для українців

#ЦінуймоУкраїнськийПаспорт pic.twitter.com/Oyo6Qn4zPG — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 апреля 2018 г.

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Украинские граждане с 11 июня 2017 года могут без виз посещать страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода украинцы получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

В текущем рейтинге Henley & Partners Украина занимает 80-е место. В прошлом страна располагалась на 99-м месте. Это означает, что ценность гражданства выросла не на 20, а на 19 позиций.

Лучший результат среди стран СНГ показала Россия, она находится на 63-м месте. Лидером рейтинга стала Франция.