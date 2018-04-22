В Киеве прошел митинг в поддержку Надежды Савченко

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Около 20 человек вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве на митинг в поддержку депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, сообщает агентство УНН.

"На майдане собралось около 20 активистов, которые пришли с плакатами в поддержку Надежды Савченко. Как отметила сестра депутата на митинге, сегодня исполняется ровно месяц, как Надежду арестовали", — говорится в сообщении агентства.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.