В Горловке мирный житель погиб при обстреле со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими силовиками населенного пункта Зайцево на окраине донецкой Горловки в воскресенье, сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

"Вследствие прямого попадания по адресу Рыбалко, 214, Зайцево, погиб мирный житель Анатолий Москалец", — говорится в сообщении.

Утром представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики заявлял, что украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки. Он отмечал, что при обстреле силовиками населенного пункта Докучаевск к югу от Донецка был ранен мирный житель.

Украинские силовики в воскресенье сообщили, что зафиксировали 47 случаев обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий погиб.