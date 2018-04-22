МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Туфли покойного короля поп-музыки Майкла Джексона, в которых певец впервые продемонстрировал свою знаменитую "лунную походку", будут проданы 26 мая на аукционе в Калифорнии, сообщается на сайте аукционного дома GWS Auctions.
На одной из туфель стоит отметка "Michael #2". К обуви также прилагается письмо известного хореографа и танцора Лестера Вилсона, в котором говорится, что Джексон подарил ему эти ботинки после репетиции.
Легкие кожаные туфли, принадлежавшие известному музыканту, ранее никогда не выставляли на торги. Стартовая цена пары составляет 5 тысяч долларов.
В 2013 году концертные туфли Майкла Джексона с его подписью были проданы за более чем 32 тысячи долларов на торгах британского аукционного дома Knaisz Auctions.