На Украине задержали россиянина, разыскиваемого за взяточничество

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Сотрудники государственной пограничной службы Украины задержали в Одесской области россиянина, который разыскивался по линии Интерпола за взяточничество и коррупцию, сообщает ведомство.

"В пункте пропуска "Платоново" пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске. Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий", — говорится в сообщении.

Имя задержанного не уточняется.

По данным ведомства, о факте задержания проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве, задержанный передан полиции.