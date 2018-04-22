Полиция стягивает силы в центр Еревана

ЕРЕВАН, 22 апр – РИА Новости. Полиция стянула несколько подразделений к площади Республики в Ереване, куда стекаются протестующие, передает корреспондент РИА Новости.

На месте дежурят силы специального назначения, выставлено оцепление. Сообщается, что по пути шествия оппозиции между протестующими и полицейскими несколько раз вставали священнослужители. Они просят собравшихся избегать насилия.

В воскресенье в столице Армении продолжились митинги против избрания премьером экс-президента страны Сержа Саргсяна. В районе Эребуни правоохранители попытались разогнать шествие, что привело с стычкам с протестующими. Применялись спецсредства: светошумовые гранаты и дымовые шашки. Несколько человек пострадали.

Лидеров оппозиции, депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна, "принудительно удалили" с места проведения акции.

Ранее в Ереване прошли переговоры между Николом Пашиняном и премьером страны Сержем Саргсяном, они длились три минуты и закончились безрезультатно. Глава правительства заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал политику "вернуться в правовое поле". В ответ на это парламентарий пообещал продолжить демонстрации с новой силой.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие объявили о начале "бархатной революции".

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост председателя правительства. Это случилось после того, как в силу вступили конституционные поправки, согласно которым страна переходит к парламентской форме правления, доминирующей фигурой во властной вертикали при этом становится глава кабмина.