В Ереване полиция задержала трех оппозиционных депутатов

ЕРЕВАН, 22 апр – РИА Новости. Три оппозиционных армянских парламентария задержаны полицией в Ереване, сообщил депутат Арарат Мирзоян.

"Сегодня меня, Никола (Пашиняна – ред.), Сасуна (Микаеляна – ред.) и многих людей незаконно задержали", — написал Мирзоян на своей странице в Facebook.

Депутаты Пашинян, Мирзоян и Микаелян возглавляли с 13 апреля акции протеста против избрания премьер-министром экс-президента Сержа Саргсяна.

В воскресенье очередное шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Сейчас митингующие направляются в центр города.

Ранее в Ереване прошли переговоры между Пашиняном и Саргсяном. Они длились три минуты и закончились безрезультатно.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера.