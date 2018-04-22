Лондон подозревает в покушении на Скрипалей "экс-агента ФСБ", сообщили СМИ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Полицейские Великобритании подозревают, что к попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери может быть причастен бывший агент ФСБ, работавший под псевдонимом "Гордон", сообщает таблоид Sunday People со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 54-летний "бывший агент ФСБ", предположительно, использовал вымышленное имя "Михаил Савицкис" и еще два псевдонима. Полиция опасается, что он мог уехать из Великобритании в Россию. Как отмечает таблоид, полиция полагает, что за нападением на Скрипалей стоит группа из шести человек.

Ранее газета Daily Telegraph сообщила, что полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в деле об отравлении в Солсбери. По данным издания, представители британских властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством. Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, по их мнению, уже вернулись в Россию, писала газета. Представитель Скотланд-Ярда отказалась прокомментировать РИА Новости публикацию газеты.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил РИА Новости, что вещество, которое на Западе называют "Новичок" и которое предположительно применили в Солсбери, состояло на вооружении или в пользовании США, произвести его элементарно.