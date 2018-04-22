Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 31

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва около центра для регистрации избирателей в столице Афганистана выросло до 31, более 50 человек получили ранения, сообщает в воскресенье телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахида Маджрука.

#KabulExplosion — Ministry of public health spokesman Wahid Majrooh confirms death toll has risen to 12 in Sunday's suicide bombing at an ID distribution and voter registration center in Dasht-e-Barchi in Kabul city; 57 people were also wounded #Afghanistan pic.twitter.com/THzxpSvaJh — TOLOnews (@TOLOnews) 22 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 57 пострадавших.

Инцидент произошел на западе Кабула в воскресенье утром по местному времени. На месте работают медики и полицейские. Как сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным властей, взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность.

Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.

Это не первый инцидент, произошедший в стране в связи с предстоящими выборами. В среду боевики радикального движения "Талибан"* похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей в провинции Гур.

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования погибшим в результате взрыва и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заявил, что дал распоряжение соответствующим службам "предоставить поддержку и помощь тем, кого затронул" этот теракт.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана предложил радикальному движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы* ответили на предложение отказом

*Террористическая организация, запрещенная в России