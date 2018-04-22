МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва около центра для регистрации избирателей в столице Афганистана выросло до 31, более 50 человек получили ранения, сообщает в воскресенье телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахида Маджрука.
#KabulExplosion — Ministry of public health spokesman Wahid Majrooh confirms death toll has risen to 12 in Sunday's suicide bombing at an ID distribution and voter registration center in Dasht-e-Barchi in Kabul city; 57 people were also wounded #Afghanistan pic.twitter.com/THzxpSvaJh— TOLOnews (@TOLOnews) 22 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось о 12 погибших и 57 пострадавших.
Инцидент произошел на западе Кабула в воскресенье утром по местному времени. На месте работают медики и полицейские. Как сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным властей, взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность.
Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.
Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования погибшим в результате взрыва и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заявил, что дал распоряжение соответствующим службам "предоставить поддержку и помощь тем, кого затронул" этот теракт.
Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана предложил радикальному движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы* ответили на предложение отказом
*Террористическая организация, запрещенная в России