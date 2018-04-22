В Ереване задержали лидера оппозиции Пашиняна

Лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян во время акция протеста в Ереване. 18 апреля 2018

Лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян во время акция протеста в Ереване. 18 апреля 2018

ЕРЕВАН, 22 апр – РИА Новости. В Ереване полиция задержала лидера оппозиции, депутата Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.

Парламентария вывели из толпы протестующих в районе Эребуни. На месте выстроили оцепление, начался разгон митинга. Правоохранители применяют спецсредства: светошумовые гранаты и дымовые шашки.

Также сообщается о задержании возглавивших протесты депутатов Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. К месту столкновений прибывают машины скорой помощи, есть пострадавшие.

Позднее в полиции сообщили, что лидеров оппозиции не задержали, а "принудительно удалили" с места проведения митинга.

Ранее в Ереване прошли переговоры между Николом Пашиняном и премьером страны Сержем Саргсяном, они длились три минуты и закончились безрезультатно. Глава правительства заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал политику "вернуться в правовое поле". В ответ на это парламентарий пообещал продолжить демонстрации с новой силой.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие объявили о начале "бархатной революции".

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост председателя правительства. Это случилось после того, как в силу вступили конституционные поправки, согласно которым страна переходит к парламентской форме правления, доминирующей фигурой во властной вертикали при этом становится глава кабмина.