Число жертв взрыва в Кабуле выросло до семи человек

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва около центра для регистрации избирателей в столице Афганистана выросло до семи человек, еще 56 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 15 раненых.

Инцидент произошел на западе Кабула в воскресенье утром по местному времени. На место выехали медики и полицейские. Как сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным телеканала TOLOnews, взрыв произошел около центра выдачи документов, удостоверяющих личность.

Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за случившееся.

Это не первый инцидент, произошедший в стране в связи с предстоящими выборами. В среду боевики радикального движения "Талибан"* похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей в провинции Гур.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.

*Террористическая организация, запрещенная в России