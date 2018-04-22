В Белоруссии сильный ветер обесточил почти тысячу населенных пунктов

МИНСК, 22 апр — РИА Новости. Сильный ветер в Белоруссии нарушил электроснабжение в 996 населенных пунктах и повалил деревья, к утру без электричества остаются шесть сел, сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям страны.

Как отмечают синоптики, порывы ветра в субботу достигали 27 метров в секунду.

"По данным государственного производственного объединения "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 996 населенных пунктов", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По состоянию на 06.00 (совпадает с мск) 22 апреля, оставались без электроснабжения шесть населенных пунктов и девять трансформаторных подстанций в Могилевской, Минской и Витебской областях.

Сильный ветер, по данным МЧС, привел к "опасному падению" 34 деревьев — в Могилевской (20 случаев), Минской (восемь случаев) областях и в Минске (шесть случаев), повреждены три легковых автомобиля. Пострадавших нет.