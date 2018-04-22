При взрыве в Кабуле погибли четыре человека

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Четыре человека стали жертвами взрыва у центра для регистрации избирателей в столице Афганистана, число раненых увеличилось до 15, сообщает агентство Пажвак.

4 people were killed and 15 wounded in #Kabul PD6 blast near to voter registration center.#Afghanistan pic.twitter.com/tRMYy9EOfV — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 22 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Инцидент произошел на западе Кабула, причина взрыва пока не известна. Как сообщил телеканалу 1TV представитель полиции Хашамат Станикзай, на место выехали медики и полицейские. Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как передает телеканал TOLOnews со ссылкой на исполняющего обязанности главы городской полиции Мохаммада Дауда Амина, взрыв произошел около центра выдачи документов, удостоверяющих личность. По его словам, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

A voting registration office targeted by a suicide bomber in west Kabul when crowds lined up to get cards. Witnesses say dozens killed and wounded. Flashes & shattered windows could be seen on the street. #Kabul #DashteBarchi pic.twitter.com/fDlynkhntK — Ehsanullah Amiri (@euamiri) 22 апреля 2018 г.

Это не первый инцидент, произошедший в стране в связи с предстоящими выборами. В среду боевики радикального движения "Талибан"* похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей в провинции Гур.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы* ответили на предложение отказом.

*Террористическая организация, запрещенная в России