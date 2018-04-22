В Кабуле накануне парламентских выборов прогремел взрыв

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Взрыв произошел в воскресенье у центра для регистрации избирателей в афганской провинции Кабул накануне парламентских выборов, шесть человек ранены, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источники в службах здравоохранения.

4 people were killed and 15 wounded in #Kabul PD6 blast near to voter registration center.#Afghanistan pic.twitter.com/tRMYy9EOfV — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 22 апреля 2018 г.

Инцидент произошел на западе Кабула, причина взрыва пока не известна. Как сообщил телеканалу представитель полиции Хашамат Станикзай, на место выехали медики и полицейские. Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за взрыв.

Это не первый инцидент, произошедший в стране в связи с предстоящими выборами. В среду боевики радикального движения "Талибан"* похитили трех сотрудников избирательной комиссии Афганистана из центра регистрации избирателей в провинции Гур.

Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.

*Террористическая организация, запрещенная в России

A voting registration office targeted by a suicide bomber in west Kabul when crowds lined up to get cards. Witnesses say dozens killed and wounded. Flashes & shattered windows could be seen on the street. #Kabul #DashteBarchi pic.twitter.com/fDlynkhntK — Ehsanullah Amiri (@euamiri) 22 апреля 2018 г.

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