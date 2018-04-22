Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (216)

ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы близ населенных пунктов Желобок, Калиново-Борщеватое и Первомайск. Всего по территории республики было выпущено около 110 снарядов.