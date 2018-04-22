В Британии признали невозможность полной защиты от кибератак

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Британские спецслужбы не смогут обеспечить "абсолютную защиту" страны от предполагаемых кибератак, сообщила газета Telegraph со ссылкой на главу Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киарана Мартина.
"Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной; речь идет о большей устойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тем, потеря обслуживания которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни", — заявил Мартин.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Лондона предоставить конкретную информацию в подтверждение обвинений в кибератаках. По ее словам, налицо "очередной провокационный и бездоказательный выпад" без какой-либо попытки прояснить ситуацию в контактах с российской стороной.