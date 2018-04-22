В Британии признали невозможность полной защиты от кибератак

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Британские спецслужбы не смогут обеспечить "абсолютную защиту" страны от предполагаемых кибератак, сообщила газета Telegraph со ссылкой на главу Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киарана Мартина.

Как заявил Мартин, Великобритания точно столкнется с кибератаками со стороны России, неизвестным остается только то, когда это случится. По его словам, внимание ведомства сейчас сосредоточено на обеспечении устойчивости к кибератакам таких систем, как энергетические системы, водоснабжение, интернет, транспортная сеть и служба здравоохранения.

"Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной; речь идет о большей устойчивости систем, о которых мы беспокоимся больше всего, тем, потеря обслуживания которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни", — заявил Мартин.

По данным газеты, NCSC уже направило правительству Великобритании письмо, содержащее список неотложных действий, которые департаменты и должностные лица должны предпринять для защиты от кибератаки.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Лондона предоставить конкретную информацию в подтверждение обвинений в кибератаках. По ее словам, налицо "очередной провокационный и бездоказательный выпад" без какой-либо попытки прояснить ситуацию в контактах с российской стороной.