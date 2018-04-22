Япония и Канада подписали соглашение о поставках военной техники

ТОКИО, 22 апр — РИА Новости. Япония и Канада подписали межправительственное соглашение о поставках и взаимном обслуживании военной техники (ACSA) и договорились содействовать дальнейшему сотрудничеству двух стран в области безопасности, говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД Японии.

По его данным, подписи под документом поставили в субботу в Торонто министры иностранных дел двух стран Таро Коно и Христя Фриланд перед началом их переговоров.

Как отмечает МИД Японии, "Соглашение о поставках и взаимном обслуживании между Силами самообороны Японии и вооруженными силами Канады" устанавливает, в частности, рамки процедур расчетов при взаимных поставках военной техники и услуг.

Согласно сообщению на сайте МИД Канады, настоящее соглашение "позволит обеим странам эффективно использовать военное оборудование двух стран во время операций и учений в Канаде, Японии или других местах". Документ также призван содействовать сотрудничеству двух стран во время стихийных бедствий и гуманитарных кризисов, в миротворческой деятельности и расширит их взаимодействие с другими странами-партнерами.