В Китае глубоководный планер погрузился на рекордную глубину

ПЕКИН, 22 апр — РИА Новости. Китайский глубоководный планер опустился на рекордную глубину 8213 метров в Марианской впадине, сообщает Центральное телевидение Китая.

Научно-исследовательское судно "Сянъянхун-18", которое в воскресенье, вернулось в базовый порт Государственного океанологического управления Китая после 30-дневной миссии, находилось в районе Марианской впадины с 31 подводными планерами "Хайянь — 4000" ("Буревестник") и "Хайянь —10000".

Во время миссии китайские планеры в общей сложности совершили 18 погружений, из них самая большая рабочая глубина составила 8213 метров, что стало новым мировым рекордом глубоководного погружения, сообщает телеканал.

Отмечается, что ученым удалось собрать большой объем ценных данных глубоководных наблюдений.

В мае 2017 года китайский глубоководный аппарат "Цзяолун" совершил успешное погружение на глубину 7811 метров в самую глубокую на планете — Бездну Челленджера в Марианской впадине. До этого "Цзяолун" уже совершал погружение в Марианскую впадину в 2012 году, тогда он опустился на глубину 7062 метра.