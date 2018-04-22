Глава МИД Ирана назвал условие возобновления ядерной программы

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если США выйдут из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и вернут санкции, Тегеран может возобновить свою ядерную программу.
Кроме того, министр отметил, что в случае, если США выйдут из соглашения, Иран будет готов к этому. "Эти варианты готовы к исполнению, и мы примем необходимое решение, когда сочтем нужным", — добавил он.
США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) создали в январе рабочую группу для выработки дополнительного соглашения к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Эта работа началась в связи с распоряжением президента США Дональда Трампа, который неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".