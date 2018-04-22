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О чем говорила Весельницкая со следователями сената США по "делу РФ"

03:1122.04.2018
(обновлено: 03:15 22.04.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовАдвокат Наталья Весельницкая. Архивное фотоАдвокат Наталья Весельницкая. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Адвокат Наталья Весельницкая, выступающая свидетелем по делу Уильяма Браудера, рассказала РИА Новости, о чем говорила со следователями сената США во время их встречи по делу о вменяемом России вмешательстве в американские выборы.

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
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Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, знакомые с ходом их беседы, сообщили о состоявшейся встрече, которая, по данным агентства, прошла недавно в одном из отелей Берлина. Собеседник агентства сообщил, что трехчасовая беседа следователей с российским юристом в основном касалась досье на президента США Дональда Трампа, подготовленного возглавляемой Гленном Симпсоном компанией Fusion GPS по заказу его политических противников.

В июле 2017 года американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года встречался с Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон, которая также претендовала на пост президента США. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Сама адвокат говорила позже, что готова дать в сенате США показания по встрече с Трампом-младшим, если ей обеспечат безопасность. Она также заявляла, что не обсуждала предвыборную кампанию на встрече с Трампом-младшим, "никогда не выступала в качестве представителя российского правительства" и не предлагала компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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В субботу Весельницкая подтвердила РИА Новости факт встречи со следователями сената США. По ее словам, встречу в Берлине предложила американская сторона, так как они не могли обещать ей безопасность на территории США.

Встреча частного характера

По ее словам, состоявшийся разговор со следователями сената США был связан с прошедшей в июне 2016 года ее встречей с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим.

"Моя встреча (с Трампом-младшим — ред.) — абсолютно частного характера в июне 2016 года, которую мне организовали по моей личной просьбе мои клиенты, не связанные с интересами моего клиента, которого я представляла в США. Это была встреча с Дональдом Трампом-младшим … она никогда никакого отношения не имела ни к какой избирательной кампании, ни к личности Хиллари Клинтон, ни к личности его отца, который тогда еще даже не был единым кандидатом", — объяснила Весельницкая.

Она рассказала, что встреча касалась необходимости помочь ей дать показания в конгрессе США "про финансовые преступления группы (Уильяма) Браудера и историю (Сергея) Магнитского".

Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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"Встреча касалась исключительно того, чтобы мне помочь выступить в конгрессе, — показания должны были быть (даны — ред.) 14 июня, то есть через пять дней (после встречи — ред.), — и оказать содействие, чтобы как можно больше людей посмотрело запланированную на 13 июня, то есть через четыре дня после этой встречи, в Вашингтоне премьеру показа фильма (Андрея) Некрасова "Закон Магнитского: за кулисами". Вот вокруг этой истории все и крутилось, вокруг этой встречи", — сказала Весельницкая.

По ее словам, с подачи издания New York Times "в прошлом году в июле эта встреча была представлена как часть сговора РФ с Трампом".

"И дальше уже версии у всех там за океаном расходятся. То ли я пришла, компромат на Хиллари Клинтон принесла, то ли я принесла компромат на Трампа, его шантажировала, чтобы он отменил санкции. В общем, они сами себя уже изживают, как тараканы в бочке", — считает Весельницкая.

Стил-досье

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Весельницкая: досье на Трампа не может служить источником доказательств
Адвокат Наталья Весельницкая ранее выступала в Тверском суде Москвы как свидетель обвинения по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Браудер инициировал уголовное преследование ее клиента — российского бизнесмена Дениса Кацыва. Весельницкая пришла в суд по просьбе прокуроров.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.

"Второй момент, почему моя персона там (в США — ред.) является персоной нон грата и о которой там не затихают страсти. Со мной два года работал над делом Браудера, которое мы вели в США, и которое мы успешно закрыли, Гленн Симпсон как исследователь и аналитик. И вдруг оказалось, что вторая самая большая, наверное, часть — точка во всем расследовании (спецпрокурора Роберта) Мюллера и всех четырех комитетов конгресса, — это Стил-досье. Якобы к этому имеет отношение Гленн Симпсон", — сказала Весельницкая.

Экс-советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Основанная Бэнноном организация собирала компромат на Трампа, сообщили СМИ
Ранее газета New York Times писала, что сторонники Демократической партии США и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

"Соответственно, я провела свою аналитику и выложила (ее — ред.) следователю, следователя очень интересовали мои отношения с Гленном Симпсоном, и я ему сказала, так как я считаю, что Гленн Симпсон — это величайший аналитик, он каждое свое слово выверяет и проверяет. Но то, что я прочитала — анонимные, разным шрифтом написанные, с нарушением нумерации и дат типа досье, — ничего кроме гомерического хохота, не вызывает. Это не работа Гленна Симпсона, Симпсон так не пишет, так не делает и так не работает с информацией", — заявила адвокат.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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По ее словам, Весельницкая рассказала следователям, что так называемое Стил-досье было "подложено под Гленна Симпсона именно для того, чтобы деморализовать в вопросе Браудера".

Оснований нет

Как считает Весельницкая, Браудер является всего лишь пешкой, тогда как за ним стоят "интересы госдепартамента и серьезных финансовых структур", для которых важно, чтобы отношения России и США "не были налажены". "Поскольку как только они будут налажены, США, наконец, начнут задаваться вопросом, а как так получилось, что они приняли закон (Магнитского — ред.) без проведения проверки (оснований, по которым был принят закон — ред.)", — считает Весельницкая.

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка рассказал в интервью НТВ, что "закон Магнитского" принят с подачи и со слов Браудера и его подчиненных без какой-либо предварительной проверки.

Судебная система США. Архивное фото
© Fotolia / Vivian Seefeld
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После выступления инвестора в конгрессе американские законодатели проголосовали за создание так называемого "списка Магнитского". Изначально он был направлен против лиц, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского, юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital, скончавшегося в "Матросской тишине". В черный список попали представители российских правоохранительных органов, судьи, работники ФСИН и налоговой инспекции. Им был запрещен въезд в Штаты и предусмотрена блокировка их финансовых активов в американских банках. В 2016 году закон был дополнен. В черный список стало возможным вносить граждан не только России, но и любых стран.

По мнению Весельницкой, если американская сторона проведет проверку оснований, по которым был принят этот закон, то Штаты увидят, что это "насквозь фальсифицированная история". "И люди (стоявшие за Браудером — ред.) просто старались скрыть свои преступления не столько на территории РФ, как на территории США. Именно для этих целей они вовлекли сюда и политический истеблишмент, и правоохранительную структуру США, ну а дальше поехали с гастролями по всему миру… Именно эти люди, которые окружали все эти годы и помогали команде Браудера легализовывать эту историю (с законом Магнитского — ред.), окружали заботой и теплом Кристофера Стила", — пояснила Весельницкая.

Артисты переодетые в образы Хиллари Клинтон и Дональда Трампа развлекают толпу во время выборов в Лас-Вегасе
© AP Photo / Chase Stevens
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Итоги встречи

Весельницкая, по ее словам, среди прочего назвала следователям конкретные фамилии. Как она утверждает, часть показаний следователи, несмотря на аудиопротоколирование, "скрупулезно записывали от руки".

"Все вмешательство в выборы в США сегодня сконцентрировано вокруг этого Стил-досье. А я, соответственно, следователям сообщила, что Стил-досье — это фальшивка, объяснила им, почему это фальшивка, на конкретных примерах. Я высказала все, что хотела сказать, они поблагодарили меня, и все. Сейчас они готовят протоколы стенограмм, которые будут являться официальной частью их расследования", — заключила Весельницкая.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

Расследование российского вмешательства
© Инфографика
Расследование "российского вмешательства"

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