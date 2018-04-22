О чем говорила Весельницкая со следователями сената США по "делу РФ"

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Адвокат Наталья Весельницкая, выступающая свидетелем по делу Уильяма Браудера, рассказала РИА Новости, о чем говорила со следователями сената США во время их встречи по делу о вменяемом России вмешательстве в американские выборы.
В июле 2017 года американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года встречался с Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон, которая также претендовала на пост президента США. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Сама адвокат говорила позже, что готова дать в сенате США показания по встрече с Трампом-младшим, если ей обеспечат безопасность. Она также заявляла, что не обсуждала предвыборную кампанию на встрече с Трампом-младшим, "никогда не выступала в качестве представителя российского правительства" и не предлагала компромат на Клинтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте.
Встреча частного характера
По ее словам, состоявшийся разговор со следователями сената США был связан с прошедшей в июне 2016 года ее встречей с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим.
"Моя встреча (с Трампом-младшим — ред.) — абсолютно частного характера в июне 2016 года, которую мне организовали по моей личной просьбе мои клиенты, не связанные с интересами моего клиента, которого я представляла в США. Это была встреча с Дональдом Трампом-младшим … она никогда никакого отношения не имела ни к какой избирательной кампании, ни к личности Хиллари Клинтон, ни к личности его отца, который тогда еще даже не был единым кандидатом", — объяснила Весельницкая.
Она рассказала, что встреча касалась необходимости помочь ей дать показания в конгрессе США "про финансовые преступления группы (Уильяма) Браудера и историю (Сергея) Магнитского".
По ее словам, с подачи издания New York Times "в прошлом году в июле эта встреча была представлена как часть сговора РФ с Трампом".
"И дальше уже версии у всех там за океаном расходятся. То ли я пришла, компромат на Хиллари Клинтон принесла, то ли я принесла компромат на Трампа, его шантажировала, чтобы он отменил санкции. В общем, они сами себя уже изживают, как тараканы в бочке", — считает Весельницкая.
Стил-досье
Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.
"Второй момент, почему моя персона там (в США — ред.) является персоной нон грата и о которой там не затихают страсти. Со мной два года работал над делом Браудера, которое мы вели в США, и которое мы успешно закрыли, Гленн Симпсон как исследователь и аналитик. И вдруг оказалось, что вторая самая большая, наверное, часть — точка во всем расследовании (спецпрокурора Роберта) Мюллера и всех четырех комитетов конгресса, — это Стил-досье. Якобы к этому имеет отношение Гленн Симпсон", — сказала Весельницкая.
"Соответственно, я провела свою аналитику и выложила (ее — ред.) следователю, следователя очень интересовали мои отношения с Гленном Симпсоном, и я ему сказала, так как я считаю, что Гленн Симпсон — это величайший аналитик, он каждое свое слово выверяет и проверяет. Но то, что я прочитала — анонимные, разным шрифтом написанные, с нарушением нумерации и дат типа досье, — ничего кроме гомерического хохота, не вызывает. Это не работа Гленна Симпсона, Симпсон так не пишет, так не делает и так не работает с информацией", — заявила адвокат.
Оснований нет
Как считает Весельницкая, Браудер является всего лишь пешкой, тогда как за ним стоят "интересы госдепартамента и серьезных финансовых структур", для которых важно, чтобы отношения России и США "не были налажены". "Поскольку как только они будут налажены, США, наконец, начнут задаваться вопросом, а как так получилось, что они приняли закон (Магнитского — ред.) без проведения проверки (оснований, по которым был принят закон — ред.)", — считает Весельницкая.
Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка рассказал в интервью НТВ, что "закон Магнитского" принят с подачи и со слов Браудера и его подчиненных без какой-либо предварительной проверки.
По мнению Весельницкой, если американская сторона проведет проверку оснований, по которым был принят этот закон, то Штаты увидят, что это "насквозь фальсифицированная история". "И люди (стоявшие за Браудером — ред.) просто старались скрыть свои преступления не столько на территории РФ, как на территории США. Именно для этих целей они вовлекли сюда и политический истеблишмент, и правоохранительную структуру США, ну а дальше поехали с гастролями по всему миру… Именно эти люди, которые окружали все эти годы и помогали команде Браудера легализовывать эту историю (с законом Магнитского — ред.), окружали заботой и теплом Кристофера Стила", — пояснила Весельницкая.
Весельницкая, по ее словам, среди прочего назвала следователям конкретные фамилии. Как она утверждает, часть показаний следователи, несмотря на аудиопротоколирование, "скрупулезно записывали от руки".
"Все вмешательство в выборы в США сегодня сконцентрировано вокруг этого Стил-досье. А я, соответственно, следователям сообщила, что Стил-досье — это фальшивка, объяснила им, почему это фальшивка, на конкретных примерах. Я высказала все, что хотела сказать, они поблагодарили меня, и все. Сейчас они готовят протоколы стенограмм, которые будут являться официальной частью их расследования", — заключила Весельницкая.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".