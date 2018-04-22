МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Американский авианосец "Гарри Трумэн" может остаться в Средиземном море для "сдерживания" России, сообщает Defense News со ссылкой на источники.
Портал также подчеркивает, что "Гарри Трумэн" может в очередной раз напомнить президенту Сирии Башару Асаду о предупреждении его американского коллеги Дональда Трампа, что "дальнейшее применение химического оружия против мирного населения в Сирии приведет к новым обстрелам".
Однако, если США оставят боевой корабль в Средиземном море, то это может нарушить порядок ротации авианосцев на Ближнем Востоке, который используется со времен операции "Буря в пустыне" 1991 года. Тем не менее Пентагон рассматривает такое решение как один из способов борьбы с "возникающими со стороны России и Китая вызовами".
Ранее 11 апреля ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" направилась из базы Норфолк в штате Вирджиния на Ближний Восток для нанесения ударов по Сирии.
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