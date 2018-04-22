Украинцы высмеяли заявление Порошенко об "одной из самых эффективных армий"

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Жители Украины высмеяли заявление президента украины Петра Порошенко об украинской армии как "одной из самых эффективных". Опрос общественного мнения проводил телеканал NewsOne.
"Наш Петр Алексеевич немножко путает понятия про сильную армию", — заявила другая собеседница телеканала.
"Ну это юмор, конечно юмор. А что же это еще? На континенте Антарктида — самая мощная, да", — пошутил еще один собеседник канала.
Ранее украинский лидер назвал украинские вооруженные силы "одними из самыми эффективными в Европе". Такое заявление президент страны обусловил "лучшими результатами украинских десантников на курсе контршумовых действий в Польше".