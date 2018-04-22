В Гаване прошла встреча глав Кубы и Венесуэлы

МЕХИКО, 22 апр – РИА Новости. Новый председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель принял в субботу в Гаване президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Twitter после встречи.
В минувший четверг Диас-Канель был утвержден в должности главы Госсовета страны, сменив Рауля Кастро на высшем государственном посту. Рауль Кастро остается первым секретарем кубинской компартии, которая, согласно конституции страны, является руководящей и направляющей политической силой. По его словам, он намерен оставить пост первого секретаря на предстоящем в 2021 году съезде.