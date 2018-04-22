В Тбилиси украли картину Кипренского и руль от Mercedes

ТБИЛИСИ, 22 апр — РИА Новости. Полиция Грузии задержала 31-летнего мужчину, который украл несколько антикварных вещей, в том числе картину знаменитого русского портретиста Ореста Кипренского и руль от Mercedes, сообщается на сайте МВД.

По данным ведомства, мужчина украл драгоценные антикварные вещи из жилого дома в центре Тбилиси, однако не уточняется, кому принадлежит жилье.

"Среди украденных вещей картина, написанная русским портретистом Орестом Кипренским в 1817 году, еще одно антикварное полотно неизвестного автора, коллекционный руль автомобиля Mercedes, выполненный из слоновой кости, старинный руль корабля, восемь антикварных стульев, ковры и другие вещи", — говорится в заявлении министерства.

Полицейские изъяли все украденные вещи при обыске автомобиля мужчины. Антиквариат будет возвращен владельцу после завершения следствия, отмечается в сообщении.