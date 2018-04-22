Глава МИД Ирана рассказал о перспективах диалога с США по заключенным

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Переговоры между США и Ираном о судьбе американских граждан, задержанных в Тегеране, состоится тогда, когда США "поменяют отношение" к Ирану, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CBS.
"Вы не участвуете в переговорах, проявляя неуважение к стране (Ирану – ред.), ее народу, правительству, открыто предъявляя претензии, включая иллюзию о смене режима. В таком случае вы не оставляете места для подлинного диалога", — заявил Зариф.
По словам Зарифа, Иран готов к обмену заключенным с США в том случае, если Вашингтон "поменяет свое отношение".
Кроме того, представитель иранского МИД заявил, что Иран соблюдает все требования по обеспечению охраны здоровья заключенных американцев.
Сиамак Намази и его отец Мохаммад Багер Намази, имеющие двойное гражданство Ирана и США, были приговорены в Иране к десяти годам тюрьмы за шпионаж. Также иранский суд приговорил гражданина США Вана Сиюэ, задержанного спецслужбами, к десяти годам тюремного заключения за попытку "внедриться" в иранские органы власти.
В марте 2007 года Роберт Левинсон, которому на тот момент было 60 лет, исчез в районе иранского острова Кис. Ранее он работал в ФБР и занимался борьбой с организованной преступностью, но, как утверждают власти США, уволился оттуда за несколько лет до исчезновения. Некоторые СМИ подозревают, что Левинсон работал на ЦРУ.