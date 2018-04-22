Трамп отрицает, что называет главу минюста США Сешнса "Мистером Магу"

ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не называет за глаза главу минюста Джеффа Сешнса "Мистером Магу" из одноименного мультфильма про подслеповатого лысого персонажа средних лет, как об этом написала накануне газета Washington Post.

"Washington Post написала, что я называю Джеффа Сешнса "Мистер Магу", а Рода Розенстайна – "Мистер Пиперс". И это "как говорят люди, с которым говорил президент". Нет таких людей, и я не знаю таких персонажей… просто это опять фейковые и отвратительные новости сеют враждебность!" — написал он в субботу в своем Twitter

Накануне упомянутая газета, действительно, опубликовала статью, где со ссылкой на источники утверждала, что глава министерства юстиции США генпрокурор Джефф Сешнс недавно заявил Белому дому, что ему, вероятно, придется покинуть свою должность, если президент Дональд Трамп решит уволить его заместителя Рода Розенстайна. В числе прочего там был и абзац о том, как Трамп иногда называет Сешнса и Розенстайна.

"Мистер Магу" — герой короткометражных мультфильмов 1950-х годов. Это забавный лысый мужчина средних лет небольшого роста с ужасным зрением и большим состоянием. Его проблема в том, что он никак не хочет признавать то, что очень плохо видит. В результате герой постоянно оказывается в неловких ситуациях. В 2002 году журнал TV Guide включил его в список из 50 величайших мультипликационных персонажей всех времен. "Мистер Магу" четыре раза был номинирован на премию "Оскар" и два раза получил ее в 1954 и 1956 годах.

"Мистер Пиперс" — американский комедийный сериал, который выходил в 1952-1955 годах. Его герой Робинсон Пиперс работает учителем в средней школе. Он носит костюм, очки и зачесывает набок волосы, что, возможно, придает ему некоторое внешнее сходство с Розенстайном.