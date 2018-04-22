Трамп отрицает, что называет главу минюста США Сешнса "Мистером Магу"

ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не называет за глаза главу минюста Джеффа Сешнса "Мистером Магу" из одноименного мультфильма про подслеповатого лысого персонажа средних лет, как об этом написала накануне газета Washington Post.Twitter.
Накануне упомянутая газета, действительно, опубликовала статью, где со ссылкой на источники утверждала, что глава министерства юстиции США генпрокурор Джефф Сешнс недавно заявил Белому дому, что ему, вероятно, придется покинуть свою должность, если президент Дональд Трамп решит уволить его заместителя Рода Розенстайна. В числе прочего там был и абзац о том, как Трамп иногда называет Сешнса и Розенстайна.
"Мистер Пиперс" — американский комедийный сериал, который выходил в 1952-1955 годах. Его герой Робинсон Пиперс работает учителем в средней школе. Он носит костюм, очки и зачесывает набок волосы, что, возможно, придает ему некоторое внешнее сходство с Розенстайном.