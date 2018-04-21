"Русский союз Латвии" потребовал освободить правозащитника Гапоненко

РИГА, 21 апр – РИА Новости. Партия "Русский союз Латвии" требует освободить арестованного члена Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко и намерена провести пикет в его поддержку, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

В пятницу, 20 апреля, полиция безопасности Латвии задержала Александра Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". В субботу суд его арестовал. Гапоненко — активист Штаба защиты русских школ, председатель общественной организации "Когресс неграждан". Ране в социальных сетях он писал о том, что в Латвии против русскоязычного населения могут быть применены репрессивные действия при участии солдат армии США.

"По данным СМИ, арест связан с публикацией Александром Гапоненко его разговора с американским другом, который сообщил, что в середине мая этого года в Риге якобы будет устроена провокация, направленная против русскоязычных жителей, за которой последует массовый арест и интернирование русских общественных деятелей Латвии. Мы уверены, что публикация этого предупреждения о возможном преступлении отвечает легитимным интересам общества", — сообщили в "Русском союзе Латвии".

"У властей Латвии был вариант цивилизованной реакции на эту публикацию – они могли опровергнуть слова Гапоненко и успокоить ту часть общественности, которая успела ознакомиться с этим предупреждением. Вместо этого полиция безопасности арестовала Гапоненко, чем только усилила подозрения, что предупреждение Александра не было беспочвенным", — подчеркнули в пресс-службе.

В партии отметили, что 100-я статья Конституции Латвии гарантирует "свободу слова, которая включает в себя право свободно получать, сохранять и распространять информацию, выражать свои взгляды".

"Мы считаем действия правоохранительных органов антиконституционными и подрывающими доверие к государству. Мы требуем от министерства внутренних дел опровергнуть или подтвердить ту информацию, за распространение которой был арестован наш товарищ. Партия "Русский союз Латвии" выражает поддержку Александру Гапоненко и требует его освобождения", — заявили в партии.

"Русский союз Латвии" объявил, что намерен провести пикет против "полицейского произвола" в отношении Гапоненко. Акция состоится в понедельник, 23 апреля, в 14.00 напротив здания полиции безопасности в Риге.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.