Трамп обвинил экс-директора ФБР в нарушении закона

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассекречивал записи, которые делал при общении с ним экс-директор ФБР Джеймс Коми, и Коми нарушил закон, предав их огласке.

Ранее Минюст США передал в нижнюю палату конгресса копии нескольких заметок, которые Коми делал во время разговоров с Трампом до своего увольнения с поста главы ФБР. Эти записи являются частью расследования, которое ведет офис специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Законодатели требовали, чтобы им дали возможность ознакомиться с ними.

Однако в тот же день содержание этих документов появилось в СМИ. Трамп сразу обвинил в этой утечке Коми.

"Записи Джеймса Коми засекречены, я не рассекречивал их. Они принадлежат правительству! Следовательно, он нарушил закон! Вдобавок он полностью выдумал многое из того, что, как он говорит, я сказал, а он уже доказал, что является лжецом и автором утечек. Где же записи про Клинтон, Линча и других?" — написал в субботу Трамп в своем Twitter.

В частности, в одной из записок говорилось, что Трамп говорил Коми, что как-то российский президент Владимир Путин якобы сказал ему, что "в России самые красивые проститутки в мире". Это опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявив, что президент России "не мог такое говорить и не говорил".

На этой неделе также вышла книга мемуаров Коми "Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство" ("A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership"), где он сравнил Трампа с мафиози, который требует обещаний быть преданным. Трамп назвал эту книгу "третьесортной" и заявил, что ее автор лжет.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Но незадолго до выборов расследование возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР привели к ее поражению.

Трамп, вступив в полномочия президента, оставил Коми в должности, но в мае 2017 года уволил, назвав "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о "вмешательстве России" в выборы в США и "российских" связях окружения Трампа, которое вело ФБР. Сам Коми позднее говорил, что Трамп просил его о преданности в контексте этого расследования.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".