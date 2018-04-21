Глава СПЧ пообещал содействовать переводу украинца из колонии в Крыму

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил, что совместно с крымским омбудсменом они постараются содействовать переводу из колонии в Симферополе украинца, который хотел бы отбывать наказание на родине, на что украинская сторона пока не дает согласия.

В субботу глава президентского СПЧ посетил СИЗО и колонию в Симферополе.

"Должен сказать, у меня достаточно благоприятные впечатления от того, что я видел. Показалось принципиально важным, что обновляется материальная база этих учреждений, и там, где уже успели провести ремонт, все соответствует европейским стандартам. Но, к сожалению, ремонт успели сделать далеко не везде", — сообщил Федотов РИА Новости после посещения исправительных учреждений.

Что касается жалоб осужденных, уточнил правозащитник, их было немало, но они преимущественно носят частный характер. Глава СПЧ рассказал, что, например, встретил в колонии одного осужденного, который является гражданином Украины и хотел бы отбывать наказание на родине, поближе к семье.

"К сожалению, украинская сторона пока на это согласия не дает. Мы договорились с уполномоченным по правам человека в Республике Крым, что совместными усилиями попытаемся подвигнуть украинскую сторону к тому, чтобы они согласились принять своего гражданина", — сообщил Федотов.

Также он указал на существующую в Крыму позитивную практику подачи осужденными ходатайств об условно-досрочном освобождении.

"Мы обратили внимание на то, что здесь в Крыму есть очень хорошая практика, когда осужденные могут прямо из следственного изолятора заявлять ходатайства об условно-досрочном освобождении, и эти ходатайства удовлетворяются судами. Такой практики в других регионах я пока не видел", — сказал правозащитник.