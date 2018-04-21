Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани по итогам встречи в Анкаре. 4 апреля 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани по итогам встречи в Анкаре. 4 апреля 2018

АНКАРА, 21 апр — РИА Новости. Угроза Турции исходит в первую очередь от ее стратегических партнеров, заявил Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду США, которые оказывают военную помощь силам самообороны сирийских курдов (YPG).

"Откуда же исходит угроза? Она исходит в первую очередь от наших стратегических партнеров <…> Мы не можем покупать оружие у США на наши деньги, но, к сожалению, США и коалиция бесплатно передают оружие и боеприпасы террористическим организациям", — сказал президент в интервью телеканалу NTV.

Он добавил, что США отправили пять тысяч грузовиков с оружием на север Сирии, и это представляет непосредственную угрозу для Турции.

Также Эрдоган раскритиковал США за отказ от экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, комментируя просьбу Вашингтона об освобождении арестованного в Турции по подозрению в причастности к FETO евангелического пастора Эндрю Брансона.

"США должны смотреть на шаги, которые они предприняли, и соблюдать договор об экстрадиции, если они хотят, чтобы американский пастор Брансон был на свободе", — сказал Эрдоган, добавив, что просьба США об освобождении Брансона незаконна.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США его экстрадиции.

В Турции после мятежа арестовали около 50 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 140 тысяч госслужащих. Среди задержанных оказался Брансон, который удерживается с октября 2016 года. В 2017 году Дональд Трамп на встрече с Эрдоганом попросил освободить Брансона, а в сентябре Эрдоган предложил США выдать Гюлена в обмен на Брансона.

*Террористическая организация, запрещенная в России.