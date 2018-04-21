На Украине полиция устроила погоню за пьяным священником

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Ивано-Франковске полиции пришлось организовать погоню для того, чтобы задержать священника, который вел автомобиль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает местный портал "Галка".

Вечером 19 апреля священник за рулем автомобиля Skoda проигнорировал требование сотрудников правоохранительных органов остановиться. В погоне участвовали несколько полицейских машин. Догнать нарушителя удалось только после столкновения Skoda с грузовым автомобилем на одном из перекрестков.

Вместе с водителем в машине также была пассажирка, которая получила травмы во время аварии. Первую помощь ей оказали полицейские.

При проверке алкотестер показал достаточно большое содержание алкоголя в крови священника — 1,19 промилле.