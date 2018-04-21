Народная милиция ЛНР сбила беспилотник с боевым зарядом возле Луганска

ЛУГАНСК, 21 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сбили беспилотный летательный аппарат с боевым зарядом в окрестностях Луганска, заявил журналистам в субботу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Сегодня, 21 апреля, подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР в окрестностях города Луганска был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ", — заявил Марочко.

По его словам, помимо разведывательных функций украинские силовики собирались использовать беспилотник для проведения диверсии "в отношении объектов социально-важной инфраструктуры" на территории ЛНР.

"После осмотра аппарата наши специалисты сделали заключение, что аппарат был переоборудован в ударный и нес в себе боевой заряд", — сказал представитель оборонного ведомства.

В ведомстве уточнили, что на территории республики сейчас проходит ряд масштабных мероприятий с большим скоплением людей, в том числе, подготовка к празднованию 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"В настоящее время с украинским БПЛА продолжают работать наши специалисты. Хочу напомнить, что это уже второй беспилотник, сбитый силами ПВО Народной милиции с начала апреля. Напоминаю, что использование беспилотных летательных аппаратов запрещено минскими соглашениями", — уточнил Марочко.