СБУ утверждает, что задержала работавшего на Россию "шпиона"

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудника одного из стратегических предприятий минобороны страны, который якобы был завербован российскими спецслужбами и передавал секретную информацию в сфере обороны.

По данным ведомства, подозреваемый — работник одного из стратегических предприятий минобороны, родившийся в России. "В июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки", — говорится в сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, полковник запаса ВСУ за деньги "осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны". В частности, как отмечается, российские спецслужбы интересовала информация относительно выполнения государственных оборонных заказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, используемых во время проведения военной операции в Донбассе.

Кроме того, по данным СБУ, задержанный пытался приобрести беспилотник украинского производства, чтобы передать его России для осуществления воздушной разведки.

По данным СБУ, мужчина намеревался выехать в Россию и получить там гражданство, там он уже получил вид на жительство и переоформил военную пенсию для получения на российской территории.

Подозреваемого задержали в Киеве на рабочем месте. В ходе обысков по местам его работы и проживания правоохранители изъяли улики. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, его поместили под стражу. Открыто уголовное дело по статье "государственная измена".