Украинские ВМС провели учения у границы с Крымом‍

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Военно-морские силы Украины провели учения вблизи границы с Крымом, сообщает на странице ВМС Facebook.
Отмечается, что артиллерийские подразделения успешно отработали упражнения по уничтожению десантных кораблей и отражению высадки условного противника. Морские пехотинцы, в свою очередь, отразили атаки десанта, сообщает ВМС.
На полуострове эти учения назвали "банальным бряцанием оружием" и "очередной попыткой запугать крымчан".
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