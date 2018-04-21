МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Американскую актрису Эллисон Мэк, известную по сериалу "Тайны Смолвиля", подозревают в вербовке секс-рабынь для организации NXIVM, она арестована, сообщает Hollywood Reporter.

По версии следствия, Мэк была одним из ее руководителей. Официально там проводились семинары по личностному и профессиональному росту, а фактически это была секта, адептов которой насиловали, после чего шантажировали интимными фотографиями, а также клеймили раскаленным железом в знак верности, говорится в материале.

Основателя NXIVM Кита Раньера арестовали еще в прошлом месяце.

Эллисон Мэк родилась в 1982 году и начала сниматься в кино еще в детстве. Наибольшую известность ей принесла роль Хлои Салливан в сериале "Тайны Смолвиля".